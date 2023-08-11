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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

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ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:22

  lel написав:Колись писали, у цій темі, як поповнити Приват вклад на фактичну суму. Може хто пам'ятає? Чи може стосувалось тільки картки?
>>> див. тут
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:29

  ingtrans написав:чому це унеможливує виконання умов акції. Не дає переказувати собі в інший банк?

  kulikrom написав:коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату

згідно вимог VisaAlias лише одна картка може бути одночасно у якості отримувача за номером телефону. А згідно умов акції переказ потрібно здійснити
на картку будь-якого іншого банку (з використанням позначки «Інший банк» під час здійснення переказу).
Тобто собі точно ніяк не переказати. А щодо іншої особи теж сповіщав
  kulikrom написав:Переказував у рудого на іншу особу в Абанку, все працювало. Та ж сама особа в переліку контактів Привату начебто не має налаштованої картки для отримання переказів
В переліку контактів ця особа відображається з надписом ПриватБанк на сірому фоні. Та й взагалі, Приватбанк обмежує мою свободу таким вчинком, нев'язучі, що саме його картка повинна бути в мене налаштована отримувачем, якщо я хочу скористатись сервісом переказу по номеру с картки Приватбанку.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:36

Так а что за переводы то? Как тарифицируются?
p2p с УНИ и КДВ с комиссиями, которые компенсируются кешбеком?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:02

emeta щоб отримати кешбек, ще потрібно, щоб рандомайзер обрав саме вас
Яка винагорода чекає на переможців? Кешбек 100, 500 або 5000 грн.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:25

для бестолковвх акция
с уни- комис карты, даже с кдв

маркетологи- не владеют предметом
у того же "рудого" перевод без комиса
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42

Re: ПриватБанк

  kulikrom написав:згідно вимог VisaAlias лише одна картка може бути одночасно у якості отримувача за номером телефону. А згідно умов акції переказ потрібно здійснити
на картку будь-якого іншого банку (з використанням позначки «Інший банк» під час здійснення переказу).
Тобто собі точно ніяк не переказати.

Я розумію, і це в принципі здається нормальним, якщо говорити про акцію. Саме по собі це ніяк не унеможливлює виконання умов акції.

  kulikrom написав:А щодо іншої особи теж сповіщав

А щодо цієї частини, то потрібно розбиратися. Швидше за все, прийом платежів по телефону в іншої особи якось неправильно налаштований. ПриватБанк на сірому фоні, наскільки я розумію, відображається, коли прийом платежів по телефону не налаштований, ПриватБанк на зеленому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку ПриватБанк, а Інший банк на синьому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку іншого банку. Принаймні у мене так.
ingtrans
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