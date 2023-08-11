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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 сер, 2023 16:22
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:29
згідно вимог VisaAlias лише одна картка може бути одночасно у якості отримувача за номером телефону. А згідно умов акції переказ потрібно здійснити
Тобто собі точно ніяк не переказати. А щодо іншої особи теж сповіщав
В переліку контактів ця особа відображається з надписом ПриватБанк на сірому фоні. Та й взагалі, Приватбанк обмежує мою свободу таким вчинком, нев'язучі, що саме його картка повинна бути в мене налаштована отримувачем, якщо я хочу скористатись сервісом переказу по номеру с картки Приватбанку.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:36
Так а что за переводы то? Как тарифицируются?
p2p с УНИ и КДВ с комиссиями, которые компенсируются кешбеком?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:02
emeta щоб отримати кешбек, ще потрібно, щоб рандомайзер обрав саме вас
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:25
для бестолковвх акция
с уни- комис карты, даже с кдв
маркетологи- не владеют предметом
у того же "рудого" перевод без комиса
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42
Re: ПриватБанк
Я розумію, і це в принципі здається нормальним, якщо говорити про акцію. Саме по собі це ніяк не унеможливлює виконання умов акції.
А щодо цієї частини, то потрібно розбиратися. Швидше за все, прийом платежів по телефону в іншої особи якось неправильно налаштований. ПриватБанк на сірому фоні, наскільки я розумію, відображається, коли прийом платежів по телефону не налаштований, ПриватБанк на зеленому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку ПриватБанк, а Інший банк на синьому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку іншого банку. Принаймні у мене так.
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