RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:22

  lel написав:Колись писали, у цій темі, як поповнити Приват вклад на фактичну суму. Може хто пам'ятає? Чи може стосувалось тільки картки?
>>> див. тут
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
17
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:29

  ingtrans написав:чому це унеможливує виконання умов акції. Не дає переказувати собі в інший банк?

  kulikrom написав:коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату

згідно вимог VisaAlias лише одна картка може бути одночасно у якості отримувача за номером телефону. А згідно умов акції переказ потрібно здійснити
на картку будь-якого іншого банку (з використанням позначки «Інший банк» під час здійснення переказу).
Тобто собі точно ніяк не переказати. А щодо іншої особи теж сповіщав
  kulikrom написав:Переказував у рудого на іншу особу в Абанку, все працювало. Та ж сама особа в переліку контактів Привату начебто не має налаштованої картки для отримання переказів
В переліку контактів ця особа відображається з надписом ПриватБанк на сірому фоні. Та й взагалі, Приватбанк обмежує мою свободу таким вчинком, нев'язучі, що саме його картка повинна бути в мене налаштована отримувачем, якщо я хочу скористатись сервісом переказу по номеру с картки Приватбанку.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:36

Так а что за переводы то? Как тарифицируются?
p2p с УНИ и КДВ с комиссиями, которые компенсируются кешбеком?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:02

emeta щоб отримати кешбек, ще потрібно, щоб рандомайзер обрав саме вас
Яка винагорода чекає на переможців? Кешбек 100, 500 або 5000 грн.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:25

для бестолковвх акция
с уни- комис карты, даже с кдв

маркетологи- не владеют предметом
у того же "рудого" перевод без комиса
v57
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42

Re: ПриватБанк

  kulikrom написав:згідно вимог VisaAlias лише одна картка може бути одночасно у якості отримувача за номером телефону. А згідно умов акції переказ потрібно здійснити
на картку будь-якого іншого банку (з використанням позначки «Інший банк» під час здійснення переказу).
Тобто собі точно ніяк не переказати.

Я розумію, і це в принципі здається нормальним, якщо говорити про акцію. Саме по собі це ніяк не унеможливлює виконання умов акції.

  kulikrom написав:А щодо іншої особи теж сповіщав

А щодо цієї частини, то потрібно розбиратися. Швидше за все, прийом платежів по телефону в іншої особи якось неправильно налаштований. ПриватБанк на сірому фоні, наскільки я розумію, відображається, коли прийом платежів по телефону не налаштований, ПриватБанк на зеленому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку ПриватБанк, а Інший банк на синьому фоні – коли прийом платежів налаштований на картку іншого банку. Принаймні у мене так.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3765
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:20

Re: ПриватБанк

Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 11.07.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 306307308309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.