|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:59
maxstar написав:
Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?
Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
-
Папа
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 04.10.14
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему