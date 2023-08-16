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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:59
maxstar написав:
Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?
Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
Папа написав: maxstar написав:
Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?
Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
>>> див.тут
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:18
Вітаю. Шановні, я так розумію, що після виведення з ринку Необанку не залишилося стежок для безкомісійного переказу коштів з карт Привату на карти інших банків?
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JanIs
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:22
JanIs написав:
Вітаю. Шановні, я так розумію, що після виведення з ринку Необанку не залишилося стежок для безкомісійного переказу коштів з карт Привату на карти інших банків?
Ви розумієте не правильно
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Alien
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:41
Alien , трохи продивився тему, пишуть про якийсь Юнексьбанк. Ви це маєте на увазі? Чи ще є якийсь варіант?
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JanIs
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:50
JanIs написав:Alien
, трохи продивився тему, пишуть про якийсь Юнексьбанк. Ви це маєте на увазі? Чи ще є якийсь варіант?
Так. Саме цей. Ще пишуть про Раду але там дуже важко вивести кошти далi без комicy.
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Alien
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:40
Alien зрозумів вас. А ви самі користуєтеся тим Юнексом? Чи варто реєструватися, можливо ж якісь підводні камені?
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JanIs
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