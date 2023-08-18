Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:59
Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
>>> див.тут
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:18
Re: ПриватБанк
Вітаю. Шановні, я так розумію, що після виведення з ринку Необанку не залишилося стежок для безкомісійного переказу коштів з карт Привату на карти інших банків?
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:22
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:41
Alien , трохи продивився тему, пишуть про якийсь Юнексьбанк. Ви це маєте на увазі? Чи ще є якийсь варіант?
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:50
Додано: Сер 16 сер, 2023 15:40
Alien зрозумів вас. А ви самі користуєтеся тим Юнексом? Чи варто реєструватися, можливо ж якісь підводні камені?
Додано: Сер 16 сер, 2023 18:19
Користуюсь давно (до закриття конкорду) але не дуже активно (обсяги не великі). З підводних каменів - після закриття Конкорду писали що були випадки блокування переказів на щойно відкриті картки Юнексу. Нібито приват вимагав окремого підтвердження для розблокування платежу дзвінком на підтримку чи щось подібне. Є окрема гілка Юнексу - думаю ці питання краще обговорювати саме там. Тим більше що ряд питань, наскільки я пам'ятаю, там вже обговорено.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:26
Re: ПриватБанк
Якщо кредитку почати використовувати з серпня то гасити тут треба вже в вересні? І до якого числа, до 25 чи до 30? Подякую
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:44
Re: ПриватБанк
valya, усі серпневі трати треба погасити до 25 вересня включно. У Приват24 буде актуальна інформація скільки треба загасити, щоб зберегти пільговий період на картці.
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