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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

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ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:59

  maxstar написав:Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?


Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
Папа
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47

  Папа написав:
  maxstar написав:Які зараз треба виконати щоб обслуговування карти голд було безкоштовне?
Теж цікавить питання...?
Колись потрібно було мати депо не пам'ятаю на яку суму...
>>> див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:18

Re: ПриватБанк

Вітаю. Шановні, я так розумію, що після виведення з ринку Необанку не залишилося стежок для безкомісійного переказу коштів з карт Привату на карти інших банків?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:22

  JanIs написав:Вітаю. Шановні, я так розумію, що після виведення з ринку Необанку не залишилося стежок для безкомісійного переказу коштів з карт Привату на карти інших банків?

Ви розумієте не правильно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:41

Alien , трохи продивився тему, пишуть про якийсь Юнексьбанк. Ви це маєте на увазі? Чи ще є якийсь варіант?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:50

  JanIs написав:Alien , трохи продивився тему, пишуть про якийсь Юнексьбанк. Ви це маєте на увазі? Чи ще є якийсь варіант?

Так. Саме цей. Ще пишуть про Раду але там дуже важко вивести кошти далi без комicy.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:40

Alien зрозумів вас. А ви самі користуєтеся тим Юнексом? Чи варто реєструватися, можливо ж якісь підводні камені?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:19

  JanIs написав:Alien зрозумів вас. А ви самі користуєтеся тим Юнексом? Чи варто реєструватися, можливо ж якісь підводні камені?

Користуюсь давно (до закриття конкорду) але не дуже активно (обсяги не великі). З підводних каменів - після закриття Конкорду писали що були випадки блокування переказів на щойно відкриті картки Юнексу. Нібито приват вимагав окремого підтвердження для розблокування платежу дзвінком на підтримку чи щось подібне. Є окрема гілка Юнексу - думаю ці питання краще обговорювати саме там. Тим більше що ряд питань, наскільки я пам'ятаю, там вже обговорено.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:26

Re: ПриватБанк

Якщо кредитку почати використовувати з серпня то гасити тут треба вже в вересні? І до якого числа, до 25 чи до 30? Подякую
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:44

Re: ПриватБанк

valya, усі серпневі трати треба погасити до 25 вересня включно. У Приват24 буде актуальна інформація скільки треба загасити, щоб зберегти пільговий період на картці.
Howl
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