RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:18

Конвертдепо

Тільки на 4 місяці?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:22

  Investor_K написав:Тільки на 4 місяці?

Від трьох.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 14.10.08
Подякував: 283 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:26

  Ferlakur написав:
  Investor_K написав:Тільки на 4 місяці?

Від трьох.

А три можна?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:59

  Investor_K написав:
  Ferlakur написав:
  Investor_K написав:Тільки на 4 місяці?

Від трьох.

А три можна?

Від трьох означає три або більше.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 14.10.08
Подякував: 283 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 13:00

безподаткові депозити банк ще пропонує пенсіонерам?
greenozon
 
Повідомлень: 15399
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 13:56

Re: ПриватБанк

greenozon написав:безподаткові депозити банк ще пропонує пенсіонерам?
Вже років зі три- чотири не пропонує.
lel
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:22

ага, написано згорнув в січні 2022 року
крім депозиту ще згорнув пенсійні контракти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/privatbank- ... datki.html
greenozon
 
Повідомлень: 15399
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27

колись ще в АБанку був подібний безподатковий
посилання знаходиться - https://a-bank.com.ua/static/essential_ ... ess_ua.pdf

але на сторінці депозитів https://a-bank.com.ua/deposits
даний не фігурує... теж закрили?
greenozon
 
Повідомлень: 15399
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 308309310311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (528)
20.08.2023 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.