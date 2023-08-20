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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:18
Конвертдепо
Тільки на 4 місяці?
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:26
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:59
Додано: Нед 20 сер, 2023 13:56
Re: ПриватБанк
Вже років зі три- чотири не пропонує.
Додано: Нед 20 сер, 2023 17:22
ага, написано згорнув в січні 2022 року
крім депозиту ще згорнув пенсійні контракти
Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27
колись ще в АБанку був подібний безподатковий
посилання знаходиться -
але на сторінці депозитів
даний не фігурує... теж закрили?
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