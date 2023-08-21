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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:18
Тільки на 4 місяці?
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Investor_K
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:22
Investor_K написав:
Тільки на 4 місяці?
Від трьох.
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Ferlakur
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:26
Ferlakur написав: Investor_K написав:
Тільки на 4 місяці?
Від трьох.
А три можна?
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Investor_K
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:59
Investor_K написав: Ferlakur написав: Investor_K написав:
Тільки на 4 місяці?
Від трьох.
А три можна?
Від трьох означає три або більше.
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Ferlakur
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:00
безподаткові депозити банк ще пропонує пенсіонерам?
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greenozon
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:56
greenozon написав:безподаткові депозити банк ще пропонує пенсіонерам?
Вже років зі три- чотири не пропонує.
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lel
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:22
ага, написано згорнув в січні 2022 року
крім депозиту ще згорнув пенсійні контрактиhttps://zn.ua/ukr/ECONOMICS/privatbank- ... datki.html
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greenozon
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27
колись ще в АБанку був подібний безподатковий
посилання знаходиться - https://a-bank.com.ua/static/essential_ ... ess_ua.pdf
але на сторінці депозитів https://a-bank.com.ua/deposits
даний не фігурує... теж закрили?
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greenozon
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Додано: Пон 21 сер, 2023 02:12
greenozon
А що це Ви на нову бруківку скидуватися не хочете?
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klug
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:08
klug написав:greenozon
А що це Ви на нову бруківку скидуватися не хочете?
я не з Кийова, де Кличко "бруківчується"
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greenozon
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