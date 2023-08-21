|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 15:59
выход на Юнекс лучше указывать номер карты или счёта
и то и то без комис?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2582
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор