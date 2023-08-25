RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:59

выход на Юнекс лучше указывать номер карты или счёта
и то и то без комис?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:01

Как открыть карту слепому человеку?
В отделении отказали, на основании того что он не сможет ей сам пользоваться.
Хотя у человека есть карточка Ощада, Карта киянина.
Вообще это законно, вот так отказывать?
Feh14
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:08

Re: ПриватБанк

  Feh14 написав:карту слепому


з сайту НБУ:

Чи можу я користуватися чужою банківською карткою за нотаріальною довіреністю?

Ви не можете використовувати електронний платіжний засіб (банківську картку) за довіреністю. Проте ви разом з власником картки можете випустити додатковий платіжний засіб спеціально для вас. Це вимоги Положення про порядок емісії (випуску) електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнього використанням та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
daap
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:12

  daap написав:
  Feh14 написав:карту слепому


з сайту НБУ:

...

Это к чему? Ему проще покупать что то в магазине картой чем наликом, например.
Feh14
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:15

Re: ПриватБанк

  Feh14 написав:Это к чему


все що знайшов про користування чужою людиною якщо обмеження є у власника.
щодо сліпої людини - взагалі ніякої інфи в інеті
daap
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:17

  daap написав:
  Feh14 написав:Это к чему


все що знайшов про користування чужою людиною якщо обмеження є у власника.
щодо сліпої людини - взагалі ніякої інфи в інеті

Речь про пользовании чужим человеком не идёт.
Или вы про то, что бы я выпустил дополнительную карту для него?
Feh14
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 309310311312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, daap, Feh14, Google Adsense [Bot], IDAN і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3116)
25.08.2023 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.