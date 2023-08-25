выход на Юнекс лучше указывать номер карты или счёта
и то и то без комис?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 15:59
выход на Юнекс лучше указывать номер карты или счёта
и то и то без комис?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:01
Как открыть карту слепому человеку?
В отделении отказали, на основании того что он не сможет ей сам пользоваться.
Хотя у человека есть карточка Ощада, Карта киянина.
Вообще это законно, вот так отказывать?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:08
Re: ПриватБанк
з сайту НБУ:
Чи можу я користуватися чужою банківською карткою за нотаріальною довіреністю?
Ви не можете використовувати електронний платіжний засіб (банківську картку) за довіреністю. Проте ви разом з власником картки можете випустити додатковий платіжний засіб спеціально для вас. Це вимоги Положення про порядок емісії (випуску) електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнього використанням та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:12
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:15
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:17
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:21
Re: ПриватБанк
та не знаю. я не припускав що людина може самостійно користуватися картою. а ви кажете що користується. тоді не знаю.
щодо логіці, то виходить що якщо людина фізично може користуватися - то й видавати їй карту не має бути обмежень.
на карті нема шрифту Брайля, чи може сліпа людина знать яка карта у неї в руках? виходить якщо це не гарантовано, то подібно до користування чужою картою. чи шо
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:39
Наклейка с брайлем дело пары минут.
А вообще да, почему никто не додумался выпускать с брайлем, да ещё такие чтоб физически не влазили в банкомат. Как именные, за деньги естественно.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:14
Сам спросил сам отвечаю.
Могут отказать, но карту может выпустить на этого человека его опекун.
Разобрались)
|