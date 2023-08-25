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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:28
klug написав:
Цікаво, а безрукому теж би не випустили?
Широко мыслишь. Наш президент когда то без рук на пианино играл, с банкоматом или терминалом куда проще справиться.
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