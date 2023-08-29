Широко мыслишь. Наш президент когда то без рук на пианино играл, с банкоматом или терминалом куда проще справиться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:28
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:03
Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:02
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:03
Приват, отстань, пожалуйста, со своей заботой о возможности двойного конвертирования при оплате валютного товара гривневой картой. Всё время блокирует оплату по этой причине. Я сам разберусь со своими деньгами. Надоело терять 3% при обналичке через АТМ Bank of America.
Если серьезно - можно ли раз и навсегда убрать это блокирование, кто знает?
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:21
Re: ПриватБанк
нужно пользоваться долларовой картой
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