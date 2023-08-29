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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:28

  klug написав:Цікаво, а безрукому теж би не випустили?

Широко мыслишь. Наш президент когда то без рук на пианино играл, с банкоматом или терминалом куда проще справиться.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:03

Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?
jekasml
 
Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:02

  jekasml написав:Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?

Видають, але якість купюр коливається. Тож, якщо є час та натхнення, то по Києву можна ставити замовлення хоч щодня на різні відділення і ходити обирати собі купюри до смаку
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:03

Приват, отстань, пожалуйста, со своей заботой о возможности двойного конвертирования при оплате валютного товара гривневой картой. Всё время блокирует оплату по этой причине. Я сам разберусь со своими деньгами. Надоело терять 3% при обналичке через АТМ Bank of America.

Если серьезно - можно ли раз и навсегда убрать это блокирование, кто знает?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:21

Re: ПриватБанк

нужно пользоваться долларовой картой
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41

Re: ПриватБанк

Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
Howl
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  #<1 ... 310311312313
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