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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:28

  klug написав:Цікаво, а безрукому теж би не випустили?

Широко мыслишь. Наш президент когда то без рук на пианино играл, с банкоматом или терминалом куда проще справиться.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:03

Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?
jekasml
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:02

  jekasml написав:Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?

Видають, але якість купюр коливається. Тож, якщо є час та натхнення, то по Києву можна ставити замовлення хоч щодня на різні відділення і ходити обирати собі купюри до смаку
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:03

Приват, отстань, пожалуйста, со своей заботой о возможности двойного конвертирования при оплате валютного товара гривневой картой. Всё время блокирует оплату по этой причине. Я сам разберусь со своими деньгами. Надоело терять 3% при обналичке через АТМ Bank of America.

Если серьезно - можно ли раз и навсегда убрать это блокирование, кто знает?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:21

Re: ПриватБанк

нужно пользоваться долларовой картой
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41

Re: ПриватБанк

Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:38

Pay Pal

Доброго дня.
вибачте може не в тему...підкажіть як перевести кліенту на Pay Pal долари з гривневої карти приват чи моно з мінімальною комісією? шукаю по форуму..не можу знайти(
serzh-sh
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:19

  Howl написав:Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?

Уже подсказали - была отключена. Спасибо.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:26

  nekefer написав:нужно пользоваться долларовой картой

Мы с женой получаем пенсию в гривнах :wink:, а находимся в США как беженцы по программе U4U. ПОкупать $$$ в банкомате невыгодно, да и налом в интернете не рассчитаешься.
Долл.карта Привата есть, но некоторые магазины капризничают.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:49

  Starikan написав:
  nekefer написав:нужно пользоваться долларовой картой

Мы с женой получаем пенсию в гривнах :wink:, а находимся в США как беженцы по программе U4U. ПОкупать $$$ в банкомате невыгодно, да и налом в интернете не рассчитаешься.

Так специально для вас НБУ вчера разрешил покупать безналичную валюту за гривны в пределах 50к грн в месяц на банк * человека. Сенс уже прикрутил с курсом 37.40. А у Привата карточный 37.4532.
moveton
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