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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:28
klug написав:
Цікаво, а безрукому теж би не випустили?
Широко мыслишь. Наш президент когда то без рук на пианино играл, с банкоматом или терминалом куда проще справиться.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 17:03
Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?
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jekasml
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Додано: Пон 28 сер, 2023 19:02
jekasml написав:
Готівку-валюту з валютних депозитів в Приватбанку видають без проблем? Не намагаються гривнями віддати?
Видають, але якість купюр коливається. Тож, якщо є час та натхнення, то по Києву можна ставити замовлення хоч щодня на різні відділення і ходити обирати собі купюри до смаку
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:03
Приват, отстань, пожалуйста, со своей заботой о возможности двойного конвертирования при оплате валютного товара гривневой картой. Всё время блокирует оплату по этой причине. Я сам разберусь со своими деньгами. Надоело терять 3% при обналичке через АТМ Bank of America.
Если серьезно - можно ли раз и навсегда убрать это блокирование, кто знает?
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Starikan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:21
нужно пользоваться долларовой картой
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nekefer
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41
Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
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Howl
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:38
Доброго дня.
вибачте може не в тему...підкажіть як перевести кліенту на Pay Pal долари з гривневої карти приват чи моно з мінімальною комісією? шукаю по форуму..не можу знайти(
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:19
Howl написав:
Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
Уже подсказали - была отключена. Спасибо.
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Starikan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:26
nekefer написав:
нужно пользоваться долларовой картой
Мы с женой получаем пенсию в гривнах
, а находимся в США как беженцы по программе U4U. ПОкупать $$$ в банкомате невыгодно, да и налом в интернете не рассчитаешься.
Долл.карта Привата есть, но некоторые магазины капризничают.
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Starikan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:49
Starikan написав: nekefer написав:
нужно пользоваться долларовой картой
Мы с женой получаем пенсию в гривнах
, а находимся в США как беженцы по программе U4U. ПОкупать $$$ в банкомате невыгодно, да и налом в интернете не рассчитаешься.
Так специально для вас НБУ вчера разрешил покупать безналичную валюту за гривны в пределах 50к грн в месяц на банк * человека. Сенс уже прикрутил с курсом 37.40. А у Привата карточный 37.4532.
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moveton
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