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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:29

  Starikan написав:
  Howl написав:Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?

Уже подсказали - была отключена. Спасибо.

Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC :!:
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты :idea:
Amethyst
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  #<1 ... 311312313314
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