Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:29
Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
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