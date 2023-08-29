Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:29
Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:39
Автору как раз и не нравилось, что не разрешает. А вот если включить, то разрешит, но зачем же идти на ненужные потери, которые можно не делать, следуя этому совету.
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:12
Re: ПриватБанк
Подскажите хочу купить онлайн доллар через приложение привата. Но есть проблема нету универсальной карты кредитку не хочу открывать .
Как можно в таком случае без комиссии закинуть гривну на карту?
Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
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