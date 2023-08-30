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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:29
Starikan написав: Howl написав:
Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
Уже подсказали - была отключена. Спасибо.
Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
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Amethyst
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:39
Amethyst написав: Starikan написав: Howl написав:
Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?
Уже подсказали - была отключена. Спасибо.
Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты
Автору как раз и не нравилось, что не разрешает. А вот если включить, то разрешит, но зачем же идти на ненужные потери, которые можно не делать, следуя этому совету.
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ingtrans
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:12
Подскажите хочу купить онлайн доллар через приложение привата. Но есть проблема нету универсальной карты кредитку не хочу открывать .
Как можно в таком случае без комиссии закинуть гривну на карту?
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sl2023x4
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:40
sl2023x4 открить виртуальную
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Goodman
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
sl2023x4 написав:
Подскажите хочу купить онлайн доллар через приложение привата. Но есть проблема нету универсальной карты кредитку не хочу открывать .
Как можно в таком случае без комиссии закинуть гривну на карту?
Відкрити діжітал універсальну
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:03
Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.
Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?
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Andey
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:22
Andey написав:
Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.
Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?
Якщо з грн КДВ на дол КДВ, то комісія має бути 0,5% (але не більше ніж 50 грн).
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SaimonWorld
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:57
SaimonWorld написав: Andey написав:
Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.
Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?
Якщо з грн КДВ на дол КДВ, то комісія має бути 0,5% (але не більше ніж 50 грн).
я спробував купити один долар, до списання з урахуванням комісії 37.83 грн
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Andey
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Додано: Сер 30 сер, 2023 16:07
В поточному році в два рази меньший, але ж 5% теж не мало, Приват знов пропонує кешбек з кредитних коштів на епіцентр+. В попередні роки працювало як годинник, через 3-5 днів кешбек залітав на КДВ. Реєстрація обов'язкова на newpromos
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kulikrom
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