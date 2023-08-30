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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

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ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:29

  Starikan написав:
  Howl написав:Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?

Уже подсказали - была отключена. Спасибо.

Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC :!:
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:39

  Amethyst написав:
  Starikan написав:
  Howl написав:Starikan, в настройках карты отключена двойная конвертация?

Уже подсказали - была отключена. Спасибо.

Но этот переключатель просто НЕ РАЗРЕШИТ покупки с DCC :!:
Вам нужно требовать от кассиров, АТМ (в меню), на сайтах (выбор валюты оплаты) выставлять вам оплату в местной валюте, а не валюте карты :idea:

Автору как раз и не нравилось, что не разрешает. А вот если включить, то разрешит, но зачем же идти на ненужные потери, которые можно не делать, следуя этому совету.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:12

Re: ПриватБанк

Подскажите хочу купить онлайн доллар через приложение привата. Но есть проблема нету универсальной карты кредитку не хочу открывать .
Как можно в таком случае без комиссии закинуть гривну на карту?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:40

sl2023x4 открить виртуальную
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06

  sl2023x4 написав:Подскажите хочу купить онлайн доллар через приложение привата. Но есть проблема нету универсальной карты кредитку не хочу открывать .
Как можно в таком случае без комиссии закинуть гривну на карту?

Відкрити діжітал універсальну
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:03

Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.

Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:22

  Andey написав:Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.

Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?


Якщо з грн КДВ на дол КДВ, то комісія має бути 0,5% (але не більше ніж 50 грн).
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:57

  SaimonWorld написав:
  Andey написав:Вирішив протестувати обмін.
При купвалі долара на доларову КДВ з гривневої КДВ комісія 1% за вхідний платіж на дол. карту.

Чи можливо робити обмін без комісій з миттєвою ліквідністю долара?


Якщо з грн КДВ на дол КДВ, то комісія має бути 0,5% (але не більше ніж 50 грн).

я спробував купити один долар, до списання з урахуванням комісії 37.83 грн
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:07

Что такое осень?

В поточному році в два рази меньший, але ж 5% теж не мало, Приват знов пропонує кешбек з кредитних коштів на епіцентр+. В попередні роки працювало як годинник, через 3-5 днів кешбек залітав на КДВ. Реєстрація обов'язкова на newpromos
kulikrom
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