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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:27

ну так обмен без депозита же разрешили
v57
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:10

Приват в корень задолбал!
Сначала их банкомат одну карточку другого банка сожрал, ещё и моими деньгами не выданными закусил. Пришлось за 70 грн выпускать новую. Потом 34 дня ждать, пока вернут мои 1700 грн и ещё плюс 250 грн за оспаривание операции (т.е. в сумме было заморожено 1950 грн на 34 дня).
Проходит ещё чуть больше месяца - ещё одну карту их банкомат сожрал (уже другой). На этот раз деньги хоть успел выдать. Опять пришлось 40 грн. заплатить за перевыпуск карты.
До каких пор это будет продолжаться?!
И как заставить Приват компенсировать потери по его вине?
candidat
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 312313314315
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