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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 08:10
Приват в корень задолбал!
Сначала их банкомат одну карточку другого банка сожрал, ещё и моими деньгами не выданными закусил. Пришлось за 70 грн выпускать новую. Потом 34 дня ждать, пока вернут мои 1700 грн и ещё плюс 250 грн за оспаривание операции (т.е. в сумме было заморожено 1950 грн на 34 дня).
Проходит ещё чуть больше месяца - ещё одну карту их банкомат сожрал (уже другой). На этот раз деньги хоть успел выдать. Опять пришлось 40 грн. заплатить за перевыпуск карты.
До каких пор это будет продолжаться?!
И как заставить Приват компенсировать потери по его вине?
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:27
Пришел за заказанными баксами после окончания депозита.
Предложили полный шлак - очень сильно потертые и с "конкретными" пятнами. Отказался получать. И шо с этим делать дальше?
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:50
это новая стратегия как оставить деньги клиента на счете и ничего по этому счету не платить
купить овдп в дол
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:05
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:32
Философ
интересно и у многих такая сит? просто закинул им на депо 1.5т. евро, которые никто не хотел брать. причём взяли фсё через кассу (кроме одной купюры) так как терминал у них глючил.
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44
Re: ПриватБанк
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