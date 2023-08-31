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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:27

ну так обмен без депозита же разрешили
v57
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:10

Приват в корень задолбал!
Сначала их банкомат одну карточку другого банка сожрал, ещё и моими деньгами не выданными закусил. Пришлось за 70 грн выпускать новую. Потом 34 дня ждать, пока вернут мои 1700 грн и ещё плюс 250 грн за оспаривание операции (т.е. в сумме было заморожено 1950 грн на 34 дня).
Проходит ещё чуть больше месяца - ещё одну карту их банкомат сожрал (уже другой). На этот раз деньги хоть успел выдать. Опять пришлось 40 грн. заплатить за перевыпуск карты.
До каких пор это будет продолжаться?!
И как заставить Приват компенсировать потери по его вине?
candidat
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:27

Пришел за заказанными баксами после окончания депозита.
Предложили полный шлак - очень сильно потертые и с "конкретными" пятнами. Отказался получать. И шо с этим делать дальше?
Философ
 
Повідомлень: 801
З нами з: 30.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:50

  Философ написав:Пришел за заказанными баксами после окончания депозита.
Предложили полный шлак - очень сильно потертые и с "конкретными" пятнами. Отказался получать. И шо с этим делать дальше?

это новая стратегия как оставить деньги клиента на счете и ничего по этому счету не платить :lol:
купить овдп в дол
nekefer
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Повідомлень: 653
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Подякував: 43 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:05

  Solar_simfi написав:Сума замовлення в додатку всохла до 1 кілодоллара.
"Через тимчасові проблеми з логістикою...бла-бла-бла...максимальна сума замовлення 1000 USD/EUR на день".
Отакої.

Бо з привезеного 2600 у.о. клієнт забирає 300 інше залишає на рахунках
sens
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Повідомлень: 14150
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:32

Философ
интересно и у многих такая сит? просто закинул им на депо 1.5т. евро, которые никто не хотел брать. причём взяли фсё через кассу (кроме одной купюры) так как терминал у них глючил.
чик
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Повідомлень: 7246
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44

Re: ПриватБанк

Кешбек 5% на одяг і взуття для родини та дитячі товари
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5% кешбеку на товари для дому та ремонту
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V2
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Повідомлень: 8044
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:02

Дорога в пткс через приват-вклад юсд без камней?
idealstorm
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Повідомлень: 1869
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:14

  idealstorm написав:Дорога в пткс через приват-вклад юсд без камней?

Основний камінь у тому якими саме банкнотами вони потім вам ваш ПВ видадуть коли ви прийдете до них його забирати
Alien
 
Повідомлень: 2408
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Подякували: 716 раз.
 
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