RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:27

ну так обмен без депозита же разрешили
v57
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:10

Приват в корень задолбал!
Сначала их банкомат одну карточку другого банка сожрал, ещё и моими деньгами не выданными закусил. Пришлось за 70 грн выпускать новую. Потом 34 дня ждать, пока вернут мои 1700 грн и ещё плюс 250 грн за оспаривание операции (т.е. в сумме было заморожено 1950 грн на 34 дня).
Проходит ещё чуть больше месяца - ещё одну карту их банкомат сожрал (уже другой). На этот раз деньги хоть успел выдать. Опять пришлось 40 грн. заплатить за перевыпуск карты.
До каких пор это будет продолжаться?!
И как заставить Приват компенсировать потери по его вине?
candidat
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:27

Пришел за заказанными баксами после окончания депозита.
Предложили полный шлак - очень сильно потертые и с "конкретными" пятнами. Отказался получать. И шо с этим делать дальше?
Философ
 
Повідомлень: 801
З нами з: 30.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:50

  Философ написав:Пришел за заказанными баксами после окончания депозита.
Предложили полный шлак - очень сильно потертые и с "конкретными" пятнами. Отказался получать. И шо с этим делать дальше?

это новая стратегия как оставить деньги клиента на счете и ничего по этому счету не платить :lol:
купить овдп в дол
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 24.10.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:05

  Solar_simfi написав:Сума замовлення в додатку всохла до 1 кілодоллара.
"Через тимчасові проблеми з логістикою...бла-бла-бла...максимальна сума замовлення 1000 USD/EUR на день".
Отакої.

Бо з привезеного 2600 у.о. клієнт забирає 300 інше залишає на рахунках
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14150
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:32

Философ
интересно и у многих такая сит? просто закинул им на депо 1.5т. евро, которые никто не хотел брать. причём взяли фсё через кассу (кроме одной купюры) так как терминал у них глючил.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7247
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6243 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44

Re: ПриватБанк

Кешбек 5% на одяг і взуття для родини та дитячі товари
https://promos.privatbank.ua/keshbek_na_pokupky

5% кешбеку на товари для дому та ремонту
https://promos.privatbank.ua/keshbeku_n ... _dlya_domu
V2
4
 
Повідомлень: 8044
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:02

Дорога в пткс через приват-вклад юсд без камней?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:14

  idealstorm написав:Дорога в пткс через приват-вклад юсд без камней?

Основний камінь у тому якими саме банкнотами вони потім вам ваш ПВ видадуть коли ви прийдете до них його забирати
Alien
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:27

Комісу немає?
головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 313314315316>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lazy, liliya_logical, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.