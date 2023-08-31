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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:13

  idealstorm написав:Комісу немає?
головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі

Комісу немає. А видавати будуть такими які привезуть. Знаю що часто привозять і 1996 рік і старше. І з плямами, штампами, написами. Тому я б не дуже розраховував не маючи блату в конкретному відділенні що вам запропонують отримати суму саме чистими і не 1996 року. Люди писали по кілька разів ходять і буває 1-2-3 банкноти виберуть. А буває і взагалі нічого. Тут як повезе
Востаннє редагувалось Alien в Чет 31 сер, 2023 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:13

  idealstorm написав:головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі

Я бы с такими обещаниями был поосторожнее. А то придётся принять 90го после стиральной машины (чище некуда).
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:57

Re: ПриватБанк

Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:25

melkh 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття - це теж є.
Arbitr
 
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