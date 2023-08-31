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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:13
idealstorm написав:
Комісу немає?
головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі
Комісу немає. А видавати будуть такими які привезуть. Знаю що часто привозять і 1996 рік і старше. І з плямами, штампами, написами. Тому я б не дуже розраховував не маючи блату в конкретному відділенні що вам запропонують отримати суму саме чистими і не 1996 року. Люди писали по кілька разів ходять і буває 1-2-3 банкноти виберуть. А буває і взагалі нічого. Тут як повезе
Востаннє редагувалось Alien
в Чет 31 сер, 2023 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:13
idealstorm написав:
головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі
Я бы с такими обещаниями был поосторожнее. А то придётся принять 90го после стиральной машины (чище некуда).
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:57
Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:25
melkh 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття - це теж є.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:28
Arbitr напевне кура підключила 3% на все, а при цьому не сказала ні фіга, тільки що проплатив за інет онлайн - теж 3% кешбеку.Кому і скільки підключали на відділенні при не користуванні карткою довгий час?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:29
melkh написав:
Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит, вещи конечно гуд - но там же меры нет, ведь все НАДО.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:37
melkh написав:
Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит.
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vpchelko
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