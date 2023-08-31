idealstorm написав:Комісу немає? головне, щоби чистими і не 96року, а решту най залишать собі
Комісу немає. А видавати будуть такими які привезуть. Знаю що часто привозять і 1996 рік і старше. І з плямами, штампами, написами. Тому я б не дуже розраховував не маючи блату в конкретному відділенні що вам запропонують отримати суму саме чистими і не 1996 року. Люди писали по кілька разів ходять і буває 1-2-3 банкноти виберуть. А буває і взагалі нічого. Тут як повезе
Востаннє редагувалось Alien в Чет 31 сер, 2023 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
Arbitr напевне кура підключила 3% на все, а при цьому не сказала ні фіга, тільки що проплатив за інет онлайн - теж 3% кешбеку.Кому і скільки підключали на відділенні при не користуванні карткою довгий час?
melkh написав:Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит, вещи конечно гуд - но там же меры нет, ведь все НАДО.
melkh написав:Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит.
vpchelko і ще одне: оплата відбувалася через GooglePay. Upd: Сам спитав - сам даю відповідь. Сьогодні зареєструвався в акції Бажані товари з подвійною вигодоюhttps://promos.privatbank.ua/bazhani_tovary_z_podviynoyu_vyhodoyu:1. Підтвердьте участь в акції будь-яким способом: - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail; - під час дзвінка від співробітника банку; - на сторінці акції. 2. Придбайте товар за послугою «Оплата частинами». (є такий,якщо що) 3. Оплачуйте покупки кредитними коштами картки «Універсальна»/«Універсальна Gold».
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