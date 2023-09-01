Я бы с такими обещаниями был поосторожнее. А то придётся принять 90го после стиральной машины (чище некуда).
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:13
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:57
Re: ПриватБанк
Хтось з таким стикався? Підключив 5% кешбеку на ремонт та на одяг/взуття і щойно сплатив в категорії краса та здоров'я і дали 3%,до речі,недавно був у відділенні, то питав про персональний кешбек,то сказали:"Чекайте персональ по телефону".
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:28
Arbitr напевне кура підключила 3% на все, а при цьому не сказала ні фіга, тільки що проплатив за інет онлайн - теж 3% кешбеку.Кому і скільки підключали на відділенні при не користуванні карткою довгий час?
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:29
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит, вещи конечно гуд - но там же меры нет, ведь все НАДО.
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:37
А это заведений типа "белый ёж" (сток брендовых вещей) касаеться? Как бы протестировать сабж - моя супруга там любит полазить - этот беспредел до 20тыс в месяц выходит.
Додано: Чет 31 сер, 2023 22:03
vpchelko і ще одне: оплата відбувалася через GooglePay.
Upd: Сам спитав - сам даю відповідь. Сьогодні зареєструвався в акції Бажані товари з подвійною вигодою
- за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail;
- під час дзвінка від співробітника банку;
- на сторінці акції.
2. Придбайте товар за послугою «Оплата частинами». (є такий,якщо що)
3. Оплачуйте покупки кредитними коштами картки «Універсальна»/«Універсальна Gold».
Кешбек 3% на 3 місяці від суми оплат кредитними коштами картки
Універсальна»/«Універсальна Gold»
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:43
Re: ПриватБанк
Ви ще граєте з Приватом в ігри?
4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка» та інші платежі, що не відповідають пункту 3.1.2.1.
А пункт 3.1.2.1 - відсутній
Додано: П'ят 01 вер, 2023 05:16
Подразумевается кешбек не на оплату частями, а на дальнейшие траты с универсальной в течение трёх месяцев при условии оформления услуги оплаты частями
Востаннє редагувалось emeta в П'ят 01 вер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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