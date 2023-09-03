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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45

Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
novichok
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:55

  novichok написав:Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?

Для оплат на юр осіб - 3 грн, як і було, для фіз осіб на рахунки 2620, як і було 0,5% мін. 5 грн
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:05

vovabelokon99 але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій
novichok
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Повідомлень: 3051
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:39

novichok, та нашо воно вам треба 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
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