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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45
Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
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novichok
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Додано: Нед 03 вер, 2023 08:55
novichok написав:
Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
Для оплат на юр осіб - 3 грн, як і було, для фіз осіб на рахунки 2620, як і було 0,5% мін. 5 грн
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vovabelokon99
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:05
vovabelokon99 але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій
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novichok
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:39
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