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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318>

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ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45

Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:55

  novichok написав:Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?

Для оплат на юр осіб - 3 грн, як і було, для фіз осіб на рахунки 2620, як і було 0,5% мін. 5 грн
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:05

vovabelokon99 але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:39

novichok, та нашо воно вам треба 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:19

  novichok написав:vovabelokon99 але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій

в мене малює на 1000 грн переказу 5 грн комісії. Щоб безкоштовно - в платежах шукаєте юнекс та вводити номер картки й переказуєте без комісії
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:48

vovabelokon99
там наче через погашення кредиту треба
інакше банк здере коміс
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:08

Re: ПриватБанк

мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:25

  Andey написав:мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?

МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу :mrgreen:
Що ви будете в призначенні платежу писати, ПДВ який будете вказувати?
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 03 вер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:26

  Amethyst написав:
  Andey написав:мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?

МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу :mrgreen:
Що ви будете в призначенні платежу писати, НДС яке будете вказувати?

купівля авто
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:30

  Andey написав:
  Amethyst написав:
  Andey написав:мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?

МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу :mrgreen:
Що ви будете в призначенні платежу писати, НДС яке будете вказувати?

купівля авто

Ну так то мабуть за реєстрацію, чи консультативні послуги, а не саму купівлю. Ви з отримувачем проконсультуйтеся, що там вказувати, а то вдвох вже сядете, бо з ціни авто треба платити ще й пенсійний, а ви таким чином занижуєте базу оподаткування :mrgreen:

ПС. А може поповнити картку Моні чи Сенса, там переказати фізособі як поповнення рахунку. Безкоштовно
Amethyst
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