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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45
Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
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novichok
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Додано: Нед 03 вер, 2023 08:55
novichok написав:
Всім добра! А що, тепер у Привата СЕП 3 грн? Спробував заготовки на юнекс, спорт, сенс, изи скрізь малювало 3 грн, але відправляти боюсь, чи можно?
Для оплат на юр осіб - 3 грн, як і було, для фіз осіб на рахунки 2620, як і було 0,5% мін. 5 грн
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vovabelokon99
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:05
vovabelokon99 але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій
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novichok
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:39
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 12:19
novichok написав:vovabelokon99
але ці адресати 2620 а коміс малює 3 грн. Якась біда. Навчіть будь ласка як перекинути на юнекс без комісій
в мене малює на 1000 грн переказу 5 грн комісії. Щоб безкоштовно - в платежах шукаєте юнекс та вводити номер картки й переказуєте без комісії
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vovabelokon99
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Додано: Нед 03 вер, 2023 13:48
vovabelokon99
там наче через погашення кредиту треба
інакше банк здере коміс
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greenozon
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:08
мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
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Andey
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:25
Andey написав:
мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу
Що ви будете в призначенні платежу писати, ПДВ який будете вказувати?
Востаннє редагувалось Amethyst
в Нед 03 вер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:26
Amethyst написав: Andey написав:
мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу
Що ви будете в призначенні платежу писати, НДС яке будете вказувати?
купівля авто
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Andey
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:30
Andey написав: Amethyst написав: Andey написав:
мені малює при переказі по реквизитах iban максимум 100 грн комісії.
Питання панове:
Треба проплатити на рахунок ТОВ 2620 суму 650000 грн приблизно за товар, купую як фізособа.
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
МОжна, але то ТОВ посадять за комерційну діяльність на фізособу
Що ви будете в призначенні платежу писати, НДС яке будете вказувати?
купівля авто
Ну так то мабуть за реєстрацію, чи консультативні послуги, а не саму купівлю. Ви з отримувачем проконсультуйтеся, що там вказувати, а то вдвох вже сядете, бо з ціни авто треба платити ще й пенсійний, а ви таким чином занижуєте базу оподаткування
ПС. А може поповнити картку Моні чи Сенса, там переказати фізособі як поповнення рахунку. Безкоштовно
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Amethyst
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