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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:36
Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля
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Andey
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:46
greenozon написав:vovabelokon99
там наче через погашення кредиту треба
інакше банк здере коміс
А де брати той рахунок? Спробував вводити рахунок 2620 - пише неправильно заповнено поле, потрібен якийсь транзитний рахунок чи як? Якщо через поповнення є тільки Юнекс та Рада
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vovabelokon99
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:50
vovabelokon99 написав:
. Якщо через поповнення є тільки Юнекс та Рада
а вам що треба ?
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J
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:55
Andey написав:
Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля
Ще раз -- 2620ххх це рахунок ФІЗИЧНОЇ особи.
Юрособа використовує 2600ххх, але Сеня і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти. Моня так, на 2600 тільки до 10К шолі безкоштовно відправляє.
Ви ЄДРПОУ(юрособа) чи ІПН(фізособа) вказуєте в реквізитах?
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58
Amethyst написав:
Сеня на і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти.,
у сенса ліміт 200к \ місяць
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:59
J написав: Amethyst написав:
Сеня на і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти.,
у сенса ліміт 200к \ місяць
Нуу, тут 100К мріють перевести
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!)
Пенсіоний платив з Алки прям в холі МРЕО, квиташку надавав як отот код на ЧекГовЮА.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Нед 03 вер, 2023 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:04
Andey написав:
,
650000 грн приблизно ,
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:07
J написав: Andey написав:
,
650000 грн приблизно ,
соррі, провтикав
ото вище розписав свій шахер-махер. Все поканало
гроші я готував за 3..4 дня на кожному банку і еккі, платив теж 2 днями, а до цього ще був і аванс(10%) на 2 тижня,
у мене сума співрозмірна була з 650К
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:12
Amethyst написав: Andey написав:
Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля
Ще раз -- 2620ххх це рахунок ФІЗИЧНОЇ особи.
Юрособа використовує 2600ххх, але Сеня і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти. Моня так, на 2600 тільки до 10К шолі безкоштовно відправляє.
Ви ЄДРПОУ(юрособа) чи ІПН(фізособа) вказуєте в реквізитах?
так, 2600, ви праві, то я помилився.
Мені підтримка Привату сказала, що до 399999 грн на добу переказати можна без документів підтверджуючих (вони є якщо шо, просто нема часу потім доводити це фінмоніторингу). Але не більше 2000000 на місяць.
Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000.
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Andey
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:16
Amethyst написав:
,
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,
з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник
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