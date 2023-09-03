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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319>

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ПриватБанк 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:36

Re: ПриватБанк

Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:46

  greenozon написав:vovabelokon99
там наче через погашення кредиту треба
інакше банк здере коміс

А де брати той рахунок? Спробував вводити рахунок 2620 - пише неправильно заповнено поле, потрібен якийсь транзитний рахунок чи як? Якщо через поповнення є тільки Юнекс та Рада
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:50

  vovabelokon99 написав:. Якщо через поповнення є тільки Юнекс та Рада

а вам що треба ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:55

  Andey написав:Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля

Ще раз -- 2620ххх це рахунок ФІЗИЧНОЇ особи.
Юрособа використовує 2600ххх, але Сеня і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти. Моня так, на 2600 тільки до 10К шолі безкоштовно відправляє.
Ви ЄДРПОУ(юрособа) чи ІПН(фізособа) вказуєте в реквізитах?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58

  Amethyst написав: Сеня на і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти.,

у сенса ліміт 200к \ місяць
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:59

  J написав:
  Amethyst написав: Сеня на і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти.,

у сенса ліміт 200к \ місяць

Нуу, тут 100К мріють перевести
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) 8)
Пенсіоний платив з Алки прям в холі МРЕО, квиташку надавав як отот код на ЧекГовЮА.
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 03 вер, 2023 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:04

  Andey написав:,
650000 грн приблизно ,
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:07

  J написав:
  Andey написав:,
650000 грн приблизно ,

соррі, провтикав :)
ото вище розписав свій шахер-махер. Все поканало :wink:
гроші я готував за 3..4 дня на кожному банку і еккі, платив теж 2 днями, а до цього ще був і аванс(10%) на 2 тижня,
у мене сума співрозмірна була з 650К
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:12

  Amethyst написав:
  Andey написав:Моня і Сенс мимо, бо переказ на юридичну особу, офіційна купівля

Ще раз -- 2620ххх це рахунок ФІЗИЧНОЇ особи.
Юрособа використовує 2600ххх, але Сеня і на 2600хх безкоштовно відправляє кошти. Моня так, на 2600 тільки до 10К шолі безкоштовно відправляє.
Ви ЄДРПОУ(юрособа) чи ІПН(фізособа) вказуєте в реквізитах?

так, 2600, ви праві, то я помилився.
Мені підтримка Привату сказала, що до 399999 грн на добу переказати можна без документів підтверджуючих (вони є якщо шо, просто нема часу потім доводити це фінмоніторингу). Але не більше 2000000 на місяць.
Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:16

  Amethyst написав:,
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,

з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник
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