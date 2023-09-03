J написав: Amethyst написав:
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Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,
з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?
Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.
А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруження
ПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чого
Тому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.
ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салону
В мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки