Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 316317318319 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 54 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 5 2- Погане. Некомпетентне. 11% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 7 Всього голосів : 54 Додано: Нед 03 вер, 2023 15:20 Re: ПриватБанк Andey написав: Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000. Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000. Ну я не ризикнув нариватися на фінмон, тому проконсультувався з бухом автосалона (не з менагером, не з хлопцем, що регіть тачку буде -- він готівку хотів!) і він погодив розбивку оплати на 4 чи 5 частин з різних банків і рахунку родича... Тільки треба було надати абсолютно однакову назву договору-купівлі з відповідним ПДВ до частини оплати. Тоді обов'язковий фінмон був 200К, але в мене гроші бігали між банками безготівкою, я зовсім чуток готівкою доносив. Ну я не ризикнув нариватися на фінмон, тому проконсультувався з бухом автосалона (не з менагером, не з хлопцем, що регіть тачку буде -- він готівку хотів!) і він погодив розбивку оплати на 4 чи 5 частин з різних банків і рахунку родича... Тільки треба було надати абсолютно однакову назву договору-купівлі з відповідним ПДВ до частини оплати. Тоді обов'язковий фінмон був 200К, але в мене гроші бігали між банками безготівкою, я зовсім чуток готівкою доносив. Amethyst

Повідомлень: 4494 З нами з: 05.05.21 Подякував: 332 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 15:32 J написав: Amethyst написав: ,

Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) , Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,

з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник

А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?

Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.

А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруження



ПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чого

Тому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.

ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салону В мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруженняПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чогоТому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салонуВ мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки Amethyst

Повідомлень: 4494 З нами з: 05.05.21 Подякував: 332 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 16:11 Amethyst написав: ,

А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?

, А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?

можливо і може але це треба якось докуметально оформити

а то

рахунок на Петю

заплатив Вася

товар віддали Петі

потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші можливо і може але це треба якось докуметально оформитиа торахунок на Петюзаплатив Васятовар віддали Петіпотім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші J Повідомлень: 5969 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 16:19 J написав: Amethyst написав: ,

А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?

, А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?

можливо і може але це треба якось докуметально оформити

а то

рахунок на Петю

заплатив Вася

товар віддали Петі

потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші можливо і може але це треба якось докуметально оформитиа торахунок на Петюзаплатив Васятовар віддали Петіпотім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші

У видатковій накладній все вказано, і кому рахунок і хто оплатив і хто отримав, і чому (довіреність або паспорт?). Всіх знайдемо і воздамо по заслугаХ У видатковій накладній все вказано, і кому рахунок і хто оплатив і хто отримав, і чому (довіреність або паспорт?). Всіх знайдемо і воздамо по заслугаХ Amethyst

Повідомлень: 4494 З нами з: 05.05.21 Подякував: 332 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 316317318319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 4 гостейМодератори: Ірина_