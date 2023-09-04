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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 15:20
Andey написав:
Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000.
Ну я не ризикнув нариватися на фінмон, тому проконсультувався з бухом автосалона (не з менагером, не з хлопцем, що регіть тачку буде -- він готівку хотів!) і він погодив розбивку оплати на 4 чи 5 частин з різних банків і рахунку родича... Тільки треба було надати абсолютно однакову назву договору-купівлі з відповідним ПДВ до частини оплати. Тоді обов'язковий фінмон був 200К, але в мене гроші бігали між банками безготівкою, я зовсім чуток готівкою доносив.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:32
J написав: Amethyst написав:
,
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,
з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?
Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.
А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруження
ПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чого
Тому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.
ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салону
В мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:11
Amethyst написав:
,
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?
,
можливо і може але це треба якось докуметально оформити
а то
рахунок на Петю
заплатив Вася
товар віддали Петі
потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:19
J написав: Amethyst написав:
,
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?
,
можливо і може але це треба якось докуметально оформити
а то
рахунок на Петю
заплатив Вася
товар віддали Петі
потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші
У видатковій накладній все вказано, і кому рахунок і хто оплатив і хто отримав, і чому (довіреність або паспорт?). Всіх знайдемо і воздамо по заслугаХ
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:19
Andey написав:
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:44
Howl написав: Andey написав:
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.
До 400000 грн не запитає. чи я не правий?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:48
Andey написав: Howl написав: Andey написав:
Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.
До 400000 грн не запитає. чи я не правий?
не запитає , якщо Ви є клієнтом . Якщо одразу , після оформлення картки , запросить надати інформацію , хоча б з Дії . У кого ЗП приходить на картку в Приват , і оборот за весь час складає 1хххххх , то ви зможете купити або перевести сумму 1хххххх-1 грн
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