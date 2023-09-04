RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:20

Re: ПриватБанк

  Andey написав:Тобто сказали можна переказати один день 399999 грн, і на наступний день 250000.
Ну я не ризикнув нариватися на фінмон, тому проконсультувався з бухом автосалона (не з менагером, не з хлопцем, що регіть тачку буде -- він готівку хотів!) і він погодив розбивку оплати на 4 чи 5 частин з різних банків і рахунку родича... Тільки треба було надати абсолютно однакову назву договору-купівлі з відповідним ПДВ до частини оплати. Тоді обов'язковий фінмон був 200К, але в мене гроші бігали між банками безготівкою, я зовсім чуток готівкою доносив.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:32

  J написав:
  Amethyst написав:,
Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,

з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник

А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити? 8)
Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.
А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруження

ПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чого :(
Тому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.
ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салону :!: В мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:11

  Amethyst написав:,
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити? 8)
,

можливо і може але це треба якось докуметально оформити
а то
рахунок на Петю
заплатив Вася
товар віддали Петі
потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші
J
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:19

  J написав:
  Amethyst написав:,
А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити? 8)
,

можливо і може але це треба якось докуметально оформити
а то
рахунок на Петю
заплатив Вася
товар віддали Петі
потім приходить Вася і каже : Я вам гроші заплатив - віддайте мені товар або поверніть гроші

У видатковій накладній все вказано, і кому рахунок і хто оплатив і хто отримав, і чому (довіреність або паспорт?). Всіх знайдемо і воздамо по заслугаХ :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:19

Re: ПриватБанк

  Andey написав:Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5539
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:44

  Howl написав:
  Andey написав:Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.

До 400000 грн не запитає. чи я не правий?
Andey
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:48

  Andey написав:
  Howl написав:
  Andey написав:Чи можна без проблем поповнити картку Привата і перевести одразу всю суму з комісією 100 грн?
При поповненні рахунку на зазначену суму готівкою будь-який банк запитає документи походження коштів. Тому або одразу робити поповнення і потім оплату, або розбивати поповнення між декількоми банками.

До 400000 грн не запитає. чи я не правий?

не запитає , якщо Ви є клієнтом . Якщо одразу , після оформлення картки , запросить надати інформацію , хоча б з Дії . У кого ЗП приходить на картку в Приват , і оборот за весь час складає 1хххххх , то ви зможете купити або перевести сумму 1хххххх-1 грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 316317318319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, sens і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1051)
04.09.2023 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.