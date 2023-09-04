Додано: Нед 03 вер, 2023 15:32

J написав: Amethyst написав: ,

Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) , Я покупав авто в салоні весною 21го, переводив тільки безготівку з 3х банків: Алка, Борсук, Валя ще і 2х екків (+дружина!) ,

з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник з 2х аків можно платить тільки з тих банків, які не показують хто відправник

А шо ВасЬя не може за Договір Петі заплатити?Завжди є на кого рахунок і хто платник і хто отримувач. Це працює.А чому один за одного платить, то інші органи можуть розбиратися і тоді можна показати, наприклад, свідоцтво про одруженняПС. Більше того. В Призначені платежу можна вказати Платник Петья... а та же Алка потім допишить в кінці "Васья ІПН ххх"... Але для Отримувача важливо саме Призначення, а все інше це тупизм підступних бухів, які прикривають свою дупу не знаючи від чогоТому треба завжди розмовляти з бухом отримувача і зрозуміти його бачення процесу.ППС. До речі. Оплата безгот проти готівка -- це привід злупити 2..3% скидки за оплату готівкою з салонуВ мене не вишло, скидку я злупив при прийомці тачки