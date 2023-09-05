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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:46
V2 Спочатку оформлюєш оплату частинами, потім реєструєшся на сторінці акцій, отримуєш 3% на всі платежі, в тому числі за поповнення мобілки на сторінці опсоса, за оплату додатком П24- кешбеку не буде.
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:50
melkh
Дякую, але в правилах пише спочатку реєстрація - потім Оплата частинами.
Можливо, комусь буде корисно, кешбек підключається "протягом 24 год., як договір буде заведено", - так каже чат.
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:57
V2 Дивіться, як зробив я, оформив ОЧ, зареєструвався
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