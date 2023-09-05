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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:46

V2 Спочатку оформлюєш оплату частинами, потім реєструєшся на сторінці акцій, отримуєш 3% на всі платежі, в тому числі за поповнення мобілки на сторінці опсоса, за оплату додатком П24- кешбеку не буде.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:50

melkh
Дякую, але в правилах пише спочатку реєстрація - потім Оплата частинами.
Можливо, комусь буде корисно, кешбек підключається "протягом 24 год., як договір буде заведено", - так каже чат.
V2
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Повідомлень: 8061
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Подякував: 289 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:57

V2 Дивіться, як зробив я, оформив ОЧ, зареєструвався https://promos.privatbank.ua/bazhani_tovary_z_podviynoyu_vyhodoyu, оплата, нарахування 3%, до речі, вперше за 5 років почав таритися кредиткою від #зеленелайно))
melkh
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Повідомлень: 867
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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  #<1 ... 317318319320
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