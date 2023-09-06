V2 так, тапаєш по карті в додатку і зразу під сумою кешбек жовтенький, зараз у мене Взуття,одяг-Ремонт 5 % і на все інше - 3%. Якщо зайдеш в стару версію П24, то там навіть є розділ Кешбек і малює усю суму.
melkh #зеленелайно і тут примудрилось чудити - здійснив оплату по правильній категорії, правильний МСС, а кешбек не відображається. Написав в підтримку - кілька днів вже розбираються. От чому не можна провести нормально акцію?!
V2 написав:melkh #зеленелайно і тут примудрилось чудити - здійснив оплату по правильній категорії, правильний МСС, а кешбек не відображається. Написав в підтримку - кілька днів вже розбираються. От чому не можна провести нормально акцію?!
Місяць нараховували кешбек від Окко. Нарахували. Тепер не можу зняти. Оформили заявку. Щось пішло не так, з самого початку.