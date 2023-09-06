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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:46
V2 Спочатку оформлюєш оплату частинами, потім реєструєшся на сторінці акцій, отримуєш 3% на всі платежі, в тому числі за поповнення мобілки на сторінці опсоса, за оплату додатком П24- кешбеку не буде.
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:50
melkh
Дякую, але в правилах пише спочатку реєстрація - потім Оплата частинами.
Можливо, комусь буде корисно, кешбек підключається "протягом 24 год., як договір буде заведено", - так каже чат.
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:57
V2 Дивіться, як зробив я, оформив ОЧ, зареєструвався
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:32
V2 так, тапаєш по карті в додатку і зразу під сумою кешбек жовтенький, зараз у мене Взуття,одяг-Ремонт 5 % і на все інше - 3%. Якщо зайдеш в стару версію П24, то там навіть є розділ Кешбек і малює усю суму.
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:58
melkh
#зеленелайно і тут примудрилось чудити - здійснив оплату по правильній категорії, правильний МСС, а кешбек не відображається.
Написав в підтримку - кілька днів вже розбираються.
От чому не можна провести нормально акцію?!
Додано: Сер 06 вер, 2023 07:51
Re: ПриватБанк
Місяць нараховували кешбек від Окко. Нарахували. Тепер не можу зняти. Оформили заявку.
Щось пішло не так, з самого початку.
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:35
Re: ПриватБанк
А от мені тільки що капнуло вже грн за барахляний кешбек - покупка минулого тижня.
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:48
акционный кешбек по уни может прилетать только на неё же?
или можно на кдв?
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