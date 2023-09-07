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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:44

emeta а він має сам прилетіти, чи його мають клієнти самі виводити, як в інших банках?
Goodman
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Повідомлень: 6094
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Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 12:12

Коллеги, напомните плиз по оплате частями. Сейчас можно все платежи за счёт кредитных гасить или это я с ашкой бразерс путаю?
Кассандра
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Повідомлень: 1411
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 12:33

Goodman Прилітає сам кожного тижня на карту, з якої йшли трати
gunchak
 
Повідомлень: 13
З нами з: 24.03.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:34

А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)
Feh14
 
Повідомлень: 35
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38

  Кассандра написав:Коллеги, напомните плиз по оплате частями. Сейчас можно все платежи за счёт кредитных гасить ... ?

Не только можно, но и нужно!
ramzes4
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Повідомлень: 1011
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2260 раз.
Подякували: 274 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:41

  Feh14 написав:А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)

Только индивидуально. Пока себя не пригласишь, кина не будет.
moveton
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Повідомлень: 3686
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Подякували: 402 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:42

  Feh14 написав:А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)

Нет, сейчас много и публичных предложений КБ и акций на этой странице.https://newpromos.privatbank.ua/
Только перед участием надо предварительно зарегестрироваться через Ваш финансовый номер телефона, что в привате.
Zonenor
 
Повідомлень: 72
З нами з: 26.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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