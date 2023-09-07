ПриватБанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 08:44
emeta а він має сам прилетіти, чи його мають клієнти самі виводити, як в інших банках?
Goodman
Повідомлень: 6094
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:12
Коллеги, напомните плиз по оплате частями. Сейчас можно все платежи за счёт кредитных гасить или это я с ашкой бразерс путаю?
Кассандра
Повідомлень: 1411
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:33
Goodman Прилітає сам кожного тижня на карту, з якої йшли трати
gunchak
Повідомлень: 13
З нами з: 24.03.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:34
А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)
Feh14
Повідомлень: 35
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38
Кассандра написав:
Коллеги, напомните плиз по оплате частями. Сейчас можно все платежи за счёт кредитных гасить ... ?
Не только можно, но и нужно!
ramzes4
Повідомлень: 1011
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2260 раз.
Подякували: 274 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:41
Feh14 написав:
А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)
Только индивидуально. Пока
себя не пригласишь
, кина не будет.
moveton
Повідомлень: 3686
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 402 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:42
Feh14 написав:
А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)
Нет, сейчас много и публичных предложений КБ и акций на этой странице.
https://newpromos.privatbank.ua/
Только перед участием надо предварительно зарегестрироваться через Ваш финансовый номер телефона, что в привате.
Zonenor
Повідомлень: 72
З нами з: 26.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему