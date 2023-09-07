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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 08:44
emeta а він має сам прилетіти, чи його мають клієнти самі виводити, як в інших банках?
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:12
Коллеги, напомните плиз по оплате частями. Сейчас можно все платежи за счёт кредитных гасить или это я с ашкой бразерс путаю?
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:34
А кб Привате это только по индивидуальным приглашениям бывает, или как?)
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:41
Только индивидуально. Пока
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:42
Нет, сейчас много и публичных предложений КБ и акций на этой странице.
Только перед участием надо предварительно зарегестрироваться через Ваш финансовый номер телефона, что в привате.
Додано: Чет 07 вер, 2023 15:48
изменения правила финансового мониторинга для граждан
По состоянию на 07.09.23 - Ошибаетесь!
«Национальный банк с сегодняшнего дня, 7 сентября 2023 года, изменил правила финансового мониторинга для граждан. Их утвердили проставлением НБУ №110.
Этим документом, Нацбанк одним пунктом дополнил свой список подозрительных операций, который касается всех граждан Украины: регулятор потребовал от банков считать подозрительным двукратное превышение человеком максимальной суммы заявленных им операций.
В нацбанковском постановлении №110 говорится, что банк должен в течении 10-дней с момента проведения зафиксировать и проанализировать такое превышение со стороны клиента, чтобы понять действительно ли проводка подозрительная. И если она таковой является, то счет подлежит блокировке.
В то же время банкам запретили применять какие-либо меры, если финансовая операция клиента, получит рациональное обоснование.(?) Не должно быть ни автоматической блокировки счета, ни его принудительного закрытия.
Максимальная ежемесячная сумма операций не берется с потолка, ее заявляет сам человек — либо указывает в анкете, либо диктует менеджеру банка при внесении данных о нем. Это происходит в двух случаях: и во время изначального открытия счета, и в ходе последующих верификаций — 1-2 раза в год владелец счета обязан являться в финучреждение и подтверждать свои исходные данные.»
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:36
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:46
Re: ПриватБанк
Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій
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