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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 319320321322 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 56 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 6 2- Погане. Некомпетентне. 11% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 7 Всього голосів : 56 Додано: Пон 11 вер, 2023 10:56 Re: ПриватБанк pavyak написав: Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій, Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,



В них, що не акція - то технічний збій!

Своє прізвисько виправдовує сповна! В них, що не акція - то технічний збій!Своє прізвисько виправдовує сповна! V2 4 Повідомлень: 8068 З нами з: 03.07.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 11:05 V2 написав: pavyak написав: Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій, Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,



В них, що не акція - то технічний збій!

Своє прізвисько виправдовує сповна! В них, що не акція - то технічний збій!Своє прізвисько виправдовує сповна!

Технічний збій - беремо і робимо Технічний збій - беремо і робимо vovabelokon99

Повідомлень: 86 З нами з: 05.01.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 11:06 pavyak написав: Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій

Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого Alien Повідомлень: 2451 З нами з: 12.01.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 319320321322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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