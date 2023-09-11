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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:56
pavyak написав:
Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,
В них, що не акція - то технічний збій!
Своє прізвисько виправдовує сповна!
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Додано: Пон 11 вер, 2023 11:05
V2 написав: pavyak написав:
Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,
В них, що не акція - то технічний збій!
Своє прізвисько виправдовує сповна!
Технічний збій - беремо і робимо
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Додано: Пон 11 вер, 2023 11:06
pavyak написав:
Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій
Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого
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