RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:56

Re: ПриватБанк

  pavyak написав:Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,


В них, що не акція - то технічний збій!
Своє прізвисько виправдовує сповна!
V2
4
 
Повідомлень: 8068
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:05

  V2 написав:
  pavyak написав:Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,


В них, що не акція - то технічний збій!
Своє прізвисько виправдовує сповна!

Технічний збій - беремо і робимо :D
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 05.01.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:06

  pavyak написав:Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій

Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого
Alien
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 319320321322
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1071)
11.09.2023 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.