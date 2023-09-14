Технічний збій - беремо і робимо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:05
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:06
Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:20
Re: ПриватБанк
Чим далі тим хужче. Другій місяць поспіль виникає проблема з оплатою комуналки через Пріват24. Платіж просто блокується якоюсь фінансовою службою. Вискакує повідомлення, що платіж перевіряється. Ніяких інших повідомлень чи дзвінків з банку. Дзониш на 3700. Там теж голосивий ,,помічник,, всі нерви витрепле, поки з живим оператором з'єднає. Оператор теж нічого не розуміє і не може допомогти - наплягає, шо вам дзонили, але не було відповіді. При цьому жодного пропущенного у вхідних. Прошлий раз чекав більше доби - нічого. Дзвонив знову на 3700 - якось пройшло. Сьогодні теж сама проблема. Набрав 3700 через пару хвилин після спроби оплати - знов гра у слова з голосовим помічником, на живу людину ледь потрапив. І знов - ,,вам дзонили ви не відповіли,, ( пройшло декілька хвилин зі спроби оплати ). Спробуйте через термінал. Кажу - ,,я у зсу зараз, навкруги тільки дерева та кущі ...які термінали ?!!,, - ,,Нічим не можем допомогти,,. Питання - але, банк, ви нормально працювати думаєте чи ні ?!! Я ні наркоділер якийсь, а звичайний мобілізований солдат на ваш захист. Зарплату з частини отримаю на картку вашого банка і ви це чудового бачите. Гроші намагаюся перевести на рахунки комунальних постачальників і це теж вам відрмо. Що за пріколи ?!!
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:43
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:18
Та я якраз на ППД, тільки це далеко казарма. ВПН не включав. Мобільний інет від Водафон. АйПі українське. Що не так Приватбанку не розумію.
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:47
Просто спокійно запитайте у Чаті, чи може вам пройти якусь додаткову ідентифікацію, селфі там якесь. Таке буває, якщо телефон дуже часто змінює свою дислокацію, особливо в районі окупованих територій.
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:45
Re: ПриватБанк
З приводу не нарахування кешбеку по акції з ОККО. По спілкувався з підтримкою по поданій заявці, їх відповідь: ми не бачимо вашої заявки на участь в акції. Подивився на телефоні підтвердження заявки є. Кажуть зареєструйтесь знову. Сайт промо пише ви вже зареєстровані в даній акції. Але після всіх підтверджень з'ясовую з підтримкою, ви бачите нову реєстрацію, відповідь: ні. Створили нову заявку.
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:09
Дійсно, аХція дула до 31 серпня, а потім (десь з 4 вер) #зеленелайно намалювало нові терміни. Але щось не задалося
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