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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:05

  V2 написав:
  pavyak написав:Вирішив скористатись акцією від привата,... Кешбек у додатку не відобразився. ... повідомили технічний збій,


В них, що не акція - то технічний збій!
Своє прізвисько виправдовує сповна!

Технічний збій - беремо і робимо :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:06

  pavyak написав:Вирішив скористатись акцією від привата, в суботу заправився на ОККО. Кешбек у додатку не відобразився. Подзвонив у підтримку з питанням: чому. Довго вивчали потім повідомили технічний збій, будуть розбиратись, а взагалі тепер кешбек будуть виплачувати через два тижні. В серпні все пройшло чітко. У вересні реєстрацію в акції проводив по новій

Воно ще в серпні почало у них глючити. 4 заправки було норм, а крайня - не нарахувалась. Створили заявку - чотири дні розглядали - винесли вердикт що протягом двох неділь нарахують. І справді нарахували. Але не виплатили - на питання чому - повідомили про якісь технічні складності саме з виплатою і попросили чекати ще - два тижні з момента ухвалення їхнього рішення про те що мої вимоги мають бути задоволені. Сьогодні рівно два тижні. Чекаю. Поки нічого
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:20

Re: ПриватБанк

Чим далі тим хужче. Другій місяць поспіль виникає проблема з оплатою комуналки через Пріват24. Платіж просто блокується якоюсь фінансовою службою. Вискакує повідомлення, що платіж перевіряється. Ніяких інших повідомлень чи дзвінків з банку. Дзониш на 3700. Там теж голосивий ,,помічник,, всі нерви витрепле, поки з живим оператором з'єднає. Оператор теж нічого не розуміє і не може допомогти - наплягає, шо вам дзонили, але не було відповіді. :) При цьому жодного пропущенного у вхідних. Прошлий раз чекав більше доби - нічого. Дзвонив знову на 3700 - якось пройшло. Сьогодні теж сама проблема. Набрав 3700 через пару хвилин після спроби оплати - знов гра у слова з голосовим помічником, на живу людину ледь потрапив. І знов - ,,вам дзонили ви не відповіли,, ( пройшло декілька хвилин зі спроби оплати :)). Спробуйте через термінал. Кажу - ,,я у зсу зараз, навкруги тільки дерева та кущі ...які термінали ?!!,, - ,,Нічим не можем допомогти,,. Питання - але, банк, ви нормально працювати думаєте чи ні ?!! Я ні наркоділер якийсь, а звичайний мобілізований солдат на ваш захист. Зарплату з частини отримаю на картку вашого банка і ви це чудового бачите. Гроші намагаюся перевести на рахунки комунальних постачальників і це теж вам відрмо. Що за пріколи ?!!
aleksan1
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:43

Re: ПриватБанк

  aleksan1 написав:Що за пріколи ?!!
Спробуйте відключити GPS на телефоні
І може оберить іншій VPN, якщо під Старлінком виходите :(
Краще все ж в ІБ ковирятися на ППД, а не в полі на завданні :(
Слава Україні!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:18

  Amethyst написав:
  aleksan1 написав:Що за пріколи ?!!
Спробуйте відключити GPS на телефоні
І може оберить іншій VPN, якщо під Старлінком виходите :(
Краще все ж в ІБ ковирятися на ППД, а не в полі на завданні :(
Слава Україні!

Та я якраз на ППД, тільки це далеко казарма. ВПН не включав. Мобільний інет від Водафон. АйПі українське. Що не так Приватбанку не розумію.
aleksan1
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:47

  aleksan1 написав:
  Amethyst написав:
  aleksan1 написав:Що за пріколи ?!!
Спробуйте відключити GPS на телефоні
І може оберить іншій VPN, якщо під Старлінком виходите :(
Краще все ж в ІБ ковирятися на ППД, а не в полі на завданні :(
Слава Україні!

Та я якраз на ППД, тільки це далеко казарма. ВПН не включав. Мобільний інет від Водафон. АйПі українське. Що не так Приватбанку не розумію.

Просто спокійно запитайте у Чаті, чи може вам пройти якусь додаткову ідентифікацію, селфі там якесь. Таке буває, якщо телефон дуже часто змінює свою дислокацію, особливо в районі окупованих територій.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:45

Re: ПриватБанк

З приводу не нарахування кешбеку по акції з ОККО. По спілкувався з підтримкою по поданій заявці, їх відповідь: ми не бачимо вашої заявки на участь в акції. Подивився на телефоні підтвердження заявки є. Кажуть зареєструйтесь знову. Сайт промо пише ви вже зареєстровані в даній акції. Але після всіх підтверджень з'ясовую з підтримкою, ви бачите нову реєстрацію, відповідь: ні. Створили нову заявку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:09

  pavyak написав:З приводу не нарахування кешбеку по акції з ОККО. По спілкувався з підтримкою по поданій заявці, їх відповідь: ми не бачимо вашої заявки на участь в акції. Подивився на телефоні підтвердження заявки є. Кажуть зареєструйтесь знову. Сайт промо пише ви вже зареєстровані в даній акції. Але після всіх підтверджень з'ясовую з підтримкою, ви бачите нову реєстрацію, відповідь: ні. Створили нову заявку.

Дійсно, аХція дула до 31 серпня, а потім (десь з 4 вер) #зеленелайно намалювало нові терміни. Але щось не задалося :mrgreen:
Amethyst
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