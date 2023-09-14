Додано: Чет 14 вер, 2023 16:20

Чим далі тим хужче. Другій місяць поспіль виникає проблема з оплатою комуналки через Пріват24. Платіж просто блокується якоюсь фінансовою службою. Вискакує повідомлення, що платіж перевіряється. Ніяких інших повідомлень чи дзвінків з банку. Дзониш на 3700. Там теж голосивий ,,помічник,, всі нерви витрепле, поки з живим оператором з'єднає. Оператор теж нічого не розуміє і не може допомогти - наплягає, шо вам дзонили, але не було відповіді.При цьому жодного пропущенного у вхідних. Прошлий раз чекав більше доби - нічого. Дзвонив знову на 3700 - якось пройшло. Сьогодні теж сама проблема. Набрав 3700 через пару хвилин після спроби оплати - знов гра у слова з голосовим помічником, на живу людину ледь потрапив. І знов - ,,вам дзонили ви не відповіли,, ( пройшло декілька хвилин зі спроби оплати). Спробуйте через термінал. Кажу - ,,я у зсу зараз, навкруги тільки дерева та кущі ...які термінали ?!!,, - ,,Нічим не можем допомогти,,. Питання - але, банк, ви нормально працювати думаєте чи ні ?!! Я ні наркоділер якийсь, а звичайний мобілізований солдат на ваш захист. Зарплату з частини отримаю на картку вашого банка і ви це чудового бачите. Гроші намагаюся перевести на рахунки комунальних постачальників і це теж вам відрмо. Що за пріколи ?!!