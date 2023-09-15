Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:09
Re: ПриватБанк
Шановне товариство!
Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:44
Як з універсальної карти можна вивести грн уникнувши комісса? 0.5 відсотка можна перевести на карту для виплат, або р2р на карту іншого банку теж 0.5%.
тут писали , не можу знайти, що є якісь дорожки в інші банки... хто знає як це можна зробити? будьласка, можна в ЛС
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:20
А що змінили, а то не бачив, які були, мене здивувало, що мсс 4900 - комунальні послуги є?
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:28
До категорії «Дім та ремонт» Банк відносить торгові операції з наступними МСС.
Було:
1520, 1711, 1731, 1740,1750, 5310, 1761, 5311, 1771, 5331, 1799, 5399, 2842, 5415, 5262, 5712, 5713, 5718, 5719, 5950, 5964, 7641, 7692, 7699, 5021, 5039, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5169, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261.
Стало:
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 4225, 4900, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5963, 5996, 5998, 7349, 7394, 0763, 7641, 7692, 7699, 0780, 4215, 5193, 5310, 5999.
І ще не один раз зміниться. Ловить момент
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